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Сегодня, 11:27

Гусев о матче России с Данией: «Немножко нервная игра»

Форвард сборной России Гусев подвел итоги матча с Данией на Олимпиаде в Пекине
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Хоккеист сборной России Никита Гусев подвел итоги победного матча против Дании (3:1) на Олимпиаде в Пекине.

— Немножко нервная игра. Первый период начали хорошо, не давали создавать моментов, но при этом сами не могли забить. Потом пропустили гол, немного нас он надломил. Затем начали играть в свою игру, с каждым периодом все лучше и лучше.

— При 18:1 по броскам в первом периоде, по идее, должно быть больше одного гола.

— В этом вся и проблема. Мы хорошо играли, но никак не могли забить. На нас это давило.

— Возникали ли мысли, что не добьете?

— Нет, у меня таких мыслей нет никогда.

Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после «перепосева».

Никита Гусев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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