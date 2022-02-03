Гусев назвал своего кандидата на выборах капитана олимпийской сборной России

Ведущий форвард олимпийской сборной России герой Пхенчхана-2018 Никита Гусев дал большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. В нем он, в частности, рассказал, за кого голосовал на выборах капитана национальной команды.

— С учетом «пузыря», отсутствия зрителей и еще миллиона негативных нюансов этих Игр у тебя были сомнения, стоит ли вообще ехать в Пекин? Все-таки победная Олимпиада в твоей жизни уже была.

— Никаких сомнений! На Олимпиаду хочется поехать так же сильно, как и в первый раз. Это главная цель для всех спортсменов. Понятно, что ограничения мешают, но ничего, злее будем!

— Команда уже довольно приличное время провела в «пузыре» в Новогорске. Чем занимаешься в свободное от тренировок время?

— К «пузырю» уже более-менее привыкли, но свободного времени почти нет. Много занятий и на льду, и в зале, и теории достаточно. А в свободное время в основном общаюсь с семьей.

— На днях выбирали капитана. Им стал Вадим Шипачев, который признался в прессе, что голосовал за тебя. А ты?

— Я — за Шипачева.

— Логично. Вы блестяще играли еще в одном звене СКА с ним и Евгением Дадоновым. Легко оказалось по новой найти с Вадимом общий язык и на льду, и за его пределами?

— Мы с Вадимом всегда на одной волне. И взаимопонимание в хоккее у нас близкое к идеальному. Общаться все эти годы продолжали, хотя понятно, что не так часто, как во времена игры в одной команде.

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