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Сегодня, 09:55

«Это не оправдание». Главный тренер женской сборной России — про отмененный гол

Главный тренер женской сборной России Бобарико заявил, что отмененный гол мог повлиять на команду в четвертьфинале Олимпиады
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер женской сборной России Евгений Бобарико прокомментировал отмененный гол в четвертьфинале со Швейцарией (2:4). По его ссловам, это не может служить оправданием.

«Мы сразу связались с аналитиками, они сказали, что шайба попала в закругление и что гол отменят на 99 процентов. Есть правила — не мы же им пишем. Приходится им подчиняться. Надо не терять концентрацию. Наверное, отмененный гол как-то минимально повлиял на нас. Но это не оправдание».

При счете 1:1 на 47-й минуте россиянки забили гол усилиями Анны Шохиной. Однако после видеопросмотра судьи встречи отменили взятие ворот, так как шайба перед голом попала в закругление защитного стекла возле скамейки запасных. Спустя минуту Швейцария забросила вторую шайбу.

Ранее в полуфинал вышла сборная Канады. В других четвертьфинальных матчах сыграют США и Чехия, а также Финляндия и Япония.

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