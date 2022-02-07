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Главный тренер женской сборной Канады заявил, что они не просили о переносе матча с Россией

Сегодня, 11:27

Главный тренер женской сборной Канады: «Мы не просили о переносе матча»

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер женской сборной Канады Трой Райан прокомментировал матч против России (6:1) на групповом этапе Олимпиады-2022.

«Перед выходом на лед к нам пришли организаторы и сказали о переносе игры на час. Мы точно не просили об этом.

Наш игрок Эмили Кларк сдала положительный тест перед матчем, поэтому мы вывели ее из состава на игру».

Матч между командами был задержан на час. На протяжении всей игры хоккеистки были в масках.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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