Главный тренер женской сборной Канады: «Мы не просили о переносе матча»

Главный тренер женской сборной Канады Трой Райан прокомментировал матч против России (6:1) на групповом этапе Олимпиады-2022.

«Перед выходом на лед к нам пришли организаторы и сказали о переносе игры на час. Мы точно не просили об этом.

Наш игрок Эмили Кларк сдала положительный тест перед матчем, поэтому мы вывели ее из состава на игру».

Матч между командами был задержан на час. На протяжении всей игры хоккеистки были в масках.