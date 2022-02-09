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Сегодня, 14:28

Главный тренер сборной Швейцарии прокомментировал удаление Слепышева за удар головой

Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер сборной Швейцарии Патрик Фишер поделился впечатлениями после поражения от России (0:1) в стартовом матче Олимпиады-2022.

— Это был первый матч на турнире, у нас и у соперника давно не было игр, не все получалось. Конечно, мы расстроены, что проиграли, — отметил Фишер.

— Вы просили матч-штраф для Слепышева, когда тот ударил вашего игрока.

— Честно говоря, я не видел момента удара. Но если он бил головой нашего игрока, то заслужил как минимум четыре минуты штрафа.

Патрик Фишер
Сборная Швейцарии по хоккею
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