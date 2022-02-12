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Сегодня, 19:40

Жамнов — о матче с Чехией: «Надо отдать должное игрокам, что не бросили руки, когда счет стал 4:2»

Жамнов прокомментировал поражение сборной России от Чехии на Олимпиаде
Игорь Рабинер
,  
Иван Богун

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги матча с Чехией (5:6 ОТ).

— Вы перетасовали три звена из четырех. В каких звеньях вам понравилась химия?
— Не хочу акцентировать на этом внимание. Проанализируем это, у нас достаточно времени перед первой игрой плей-офф. Посмотрим тренерами эту игру и будем от этого отталкиваться.
 — Не жалеете, что поставили на третий матч Федотова?
— Нет, не жалеем. У нас следующий матч через три дня. У нас есть тренер вратарей и он был уверен в нем перед этой игрой. У нас команду, поэтому нельзя никого винить.
— Насколько на характер матча повлияло то, что он него не зависело турнирное положение?
— Вы сами знаете, что этот матч был принципиальным для нас. Нам нужно было проявить себя в атаке: и контролировать шайбу, и лезть на ворота. У нас было много бросков до этого матча, но никогда не было трафика перед воротами. В принципе, ребята лезли и были голодны до шайбы. Мы сегодня выиграли спорные шайбы, которые привели к нашим голам.
Надо отдать должное всем игрокам, что они не бросили руки, когда счет стал 4:2. Все-таки на таких турнирах тяжело находиться в меньшинстве столько времени против таких команд. Во-первых, это сбивает темп. Мы могли выиграть этот матч.

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Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Алексей Жамнов
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