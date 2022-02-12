Главный тренер сборной России Алексей Жамнов подвел итоги матча с Чехией (5:6 ОТ).

— Вы перетасовали три звена из четырех. В каких звеньях вам понравилась химия?

— Не хочу акцентировать на этом внимание. Проанализируем это, у нас достаточно времени перед первой игрой плей-офф. Посмотрим тренерами эту игру и будем от этого отталкиваться.

— Не жалеете, что поставили на третий матч Федотова?

— Нет, не жалеем. У нас следующий матч через три дня. У нас есть тренер вратарей и он был уверен в нем перед этой игрой. У нас команду, поэтому нельзя никого винить.

— Насколько на характер матча повлияло то, что он него не зависело турнирное положение?

— Вы сами знаете, что этот матч был принципиальным для нас. Нам нужно было проявить себя в атаке: и контролировать шайбу, и лезть на ворота. У нас было много бросков до этого матча, но никогда не было трафика перед воротами. В принципе, ребята лезли и были голодны до шайбы. Мы сегодня выиграли спорные шайбы, которые привели к нашим голам.

Надо отдать должное всем игрокам, что они не бросили руки, когда счет стал 4:2. Все-таки на таких турнирах тяжело находиться в меньшинстве столько времени против таких команд. Во-первых, это сбивает темп. Мы могли выиграть этот матч.