Главный тренер сборной Дании: «Не думаю, что мы можем удивить россиян»

Главный тренер сборной Дании по хоккею Хайнц Элерс поделился ожиданиями от матча группового турнира Олимпиады-2022 против России.

«Не думаю, что мы можем удивить россиян. У них настолько классная команда, что нам нужно надеяться, что у них будет плохой день, а у нас будет хороший день, и, может быть, удастся достичь результата. Думаю, мы команда, которой нужно приспосабливаться к игре соперника. Конечно, когда ты играешь с классными командами, как Россия, Чехия и Швейцария, не стоит ожидать настолько большого владения шайбой, как хотелось бы, так что, я думаю, мы будем много обороняться», — приводит слова Элерса ТАСС.

Матч Дания — Россия пройдет сегодня, 11 февраля и начнется в 7:10 мск.