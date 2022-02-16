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Сегодня, 11:53

Тренер сборной Дании: «Россия — фантастическая команда с великолепными игроками»

Тренер сборной Дании высказался по поводу игры сборной России на Олимпиаде
Игорь Рабинер
Обозреватель

Главный тренер хоккейной сборной Дании Хайнц Элерс высказался об игре российских хоккеистов в четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине.

— Россия — фантастическая команда с великолепными игроками. Мы знали, что против нее будет тяжело играть. Уверен, что она будет играть в финале. Но я очень горжусь своей командой и тем, до куда она дошла.

Сборная России вышла в полуфинал Олимпиады. Соперник команды определится сегодня по итогам других четвертьфинальных матчей. Россия сыграет против Швейцарии в случае, если эта сборная победит Финляндию. В случае поражения швейцарцев россияне встретятся с победителем игры Швеция — Канада.

Хоккей
Сборная России по хоккею
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