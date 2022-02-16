Главный тренер хоккейной сборной Дании Хайнц Элерс высказался об игре российских хоккеистов в четвертьфинальном матче Олимпиады в Пекине.

— Россия — фантастическая команда с великолепными игроками. Мы знали, что против нее будет тяжело играть. Уверен, что она будет играть в финале. Но я очень горжусь своей командой и тем, до куда она дошла.