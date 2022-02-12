Сборная Германии одержала победу над Китаем на Олимпиаде-2022
Сборная Германии обыграла Китай на групповом этапе олимпийского турнира по хоккею. Матч завершился со счетом 3:2.
Китайская команда в игре забила свой первый гол в истории Олимпийских игр. На последней минуте второго периода при счете 0:3 с передач Кайляосы Цзекэ и Сыпулаоэра Жуйаня шайбу забросил Шуай Фу. Второй гол сборной Китая на 49-й минуте забил Тайлэ Вонг.
В составе немецкой команды шайбы забросили Юлиан Брандт, Корбиниан Хольцер и Доминик Кахун.
Германия занимает третье место в группе А, набрав три очка в двух матчах. Китай находится на последнем месте (0 очков).
Хоккей
Олимпийские игры-2022
Группа A
Германия — Китай — 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
Голы: Брандт — 1, 13:33 — 1:0. Хольцер — 1 (Кахун), 16:24 — 2:0. Кахун — 1 (М. Мюллер, Ридер), 24:41 — 3:0. П. Фу — 1 (Челиос, Спроул), 39:14 — 3:1. Вонг — 1 (бол., Йип, Спроул), 49:00 — 3:2.
Вратари: Нидербергер — Смит (58:40).
Штраф: 12 — 6.
Броски: 38 (17+12+9) — 16 (6+8+2).
Судьи: Рено, Сидоренко.
12 февраля. Пекин. Национальный.