Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика (мужчины)
Статистика (женщины)
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 12:33

Ковальчук высказался о ситуации с Валиевой

Илья Ковальчук отреагировал на ситуацию с Камилой Валиевой
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой и золото мужской лыжной команды в эстафете.

— Какое ваше мнение по ситуации с Камилой Валиевой? Ей разрешили выступать дальше.
— Слава богу, значит ничего серьезного нет. Как я понял, МОК ни в чем Россию не обвиняет, это все слухи. Хочу пожелать ей удачи. Она феноменальная спортсменка. Уверен, что ни о каком допинге речи быть не может. В 15 лет — это смешно. Удачи нашим фигуристам.
— Вы пересекаетесь с фигуристами в олимпийской деревне?
— Да, общаемся, поддерживаем.
— Она сильно расстраивалась, когда вы видели ее?
— Было видно, что она переживает. Ребенок еще совсем. У меня дочке 16 лет, прекрасно ее понимаю. Она волнуется, но самое главное, чтобы это не сбило ее с настроя, и она завоевала еще одно золото.
— Как вам лыжники?
— Красавцы, молодцы. Вчера смотрели мужскую эстафету. Очень рад за них.
Сегодня, 14 февраля, CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение ДАК по делу Валиевой.
11 февраля, Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который спортсменка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.
12 и 13 февраля женская и мужская сборные России по лыжным гонкам выиграли эстафетные гонки Олимпиады.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Илья Ковальчук
Олимпиада
Камила Валиева
1
Читайте также
Большунов, золотые лыжники и бронзовые герои: победы России на неделе Олимпиады
Пытка Камилы Валиевой остановлена: суд решил, что 15-летняя фигуристка из России имеет право на Олимпиаду и мечту
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Канада победила Италию, Дания обыграла Норвегию в круговом турнире по керлингу на Олимпиаде
«Решение демонстрирует понимание и верховенство олимпийских ценностей». Матыцин — о решении CAS по Валиевой
Синицина и Кацалапов могли остаться без медали. Американцы «убивали» их как могли
В Олимпийском комитете США разочарованы решением CAS допустить Валиеву до участия в личном турнире на ОИ
Ковальчук — о Шипачеве: «Уверен, он еще забьет самый важный гол»
Золото в лыжах, соперник хоккеистов и жуткие правила Пекина: олимпийский день с Алексеем Шевченко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ковальчук — о Шипачеве: «Уверен, он еще забьет самый важный гол»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости