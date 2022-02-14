Ковальчук высказался о ситуации с Валиевой

Генеральный менеджер сборной России Илья Ковальчук прокомментировал ситуацию с фигуристкой Камилой Валиевой и золото мужской лыжной команды в эстафете.

— Какое ваше мнение по ситуации с Камилой Валиевой? Ей разрешили выступать дальше.

— Слава богу, значит ничего серьезного нет. Как я понял, МОК ни в чем Россию не обвиняет, это все слухи. Хочу пожелать ей удачи. Она феноменальная спортсменка. Уверен, что ни о каком допинге речи быть не может. В 15 лет — это смешно. Удачи нашим фигуристам.

— Вы пересекаетесь с фигуристами в олимпийской деревне?

— Да, общаемся, поддерживаем.

— Она сильно расстраивалась, когда вы видели ее?

— Было видно, что она переживает. Ребенок еще совсем. У меня дочке 16 лет, прекрасно ее понимаю. Она волнуется, но самое главное, чтобы это не сбило ее с настроя, и она завоевала еще одно золото.

— Как вам лыжники?

— Красавцы, молодцы. Вчера смотрели мужскую эстафету. Очень рад за них.

Сегодня, 14 февраля, CAS отклонил апелляции МОК, ВАДА и ISU на решение ДАК по делу Валиевой.

11 февраля, Международное агентство по тестированию (ITA) подтвердило информацию о положительной допинг-пробе у Валиевой. Согласно заявлению ITA, образец, который спортсменка сдала 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию, дал положительный результат на запрещенное вещество триметазидин.

12 и 13 февраля женская и мужская сборные России по лыжным гонкам выиграли эстафетные гонки Олимпиады.