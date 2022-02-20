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Сегодня, 11:34

Галиев подвел итоги финала сборной России против Финляндии на Олимпиаде

Галиев высказался о поражении сборной России против Финляндии на Олимпиаде
Игорь Рабинер
Обозреватель

Хоккеист сборной России Станислав Галиев высказался о поражении команды в финале против Финляндии на Олимпиаде.

—Молился, читал молитвы, верил в ребят.

—Как сказал Ларионов: «Эта сборная много работала». Надо не играть, а работать. Поэтому тебя не было в составе. Как ты воспринял, что ты не играл и такую модель?
— Воспринял нормально. Это решение тренера. У нас была хорошая команда. Мы боролись и бились, работали. Просто мы знали, как финны играю. Мы знали, что они будут ставить автобус. Вроде, повели в счете и потом бросок, который Ваня не видел. Может, что-то поменялось. Я не знаю, что тренеры говорили в раздевалке, потому что меня не было.

Сегодня, 20 февраля, сборная России проиграла Финляндии со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

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