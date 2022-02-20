Галиев подвел итоги финала сборной России против Финляндии на Олимпиаде

Хоккеист сборной России Станислав Галиев высказался о поражении команды в финале против Финляндии на Олимпиаде.

—Молился, читал молитвы, верил в ребят.

—Как сказал Ларионов: «Эта сборная много работала». Надо не играть, а работать. Поэтому тебя не было в составе. Как ты воспринял, что ты не играл и такую модель?

— Воспринял нормально. Это решение тренера. У нас была хорошая команда. Мы боролись и бились, работали. Просто мы знали, как финны играю. Мы знали, что они будут ставить автобус. Вроде, повели в счете и потом бросок, который Ваня не видел. Может, что-то поменялось. Я не знаю, что тренеры говорили в раздевалке, потому что меня не было.