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Сегодня, 15:00

Фото дня: Загитова на матче сборной России против Дании на Олимпиаде-2022

Алина Загитова посетила матч сборной России против Дании на Олимпиаде
Виктория Кравченко
Загитова на матче сборной России против Дании на Олимпиаде.
Алина Загитова.
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Российская фигуристка Алина Загитова посетила игру мужской сборной России против команды Дании (2:0) в матче группового этапа.

Отметим, российская команда досрочно заняла 1-е место в группе В.

Завтра, 12 февраля, сборная России проведет заключительный матч группового турнира против Чехии. До этого команда обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0).

В связи с досрочным выходом в четвертьфинал Олимпиады Россия начнет участие в плей-офф 16 февраля. Соперник и время начала игры станут известны позднее.

Алина Загитова.
Алина Загитова.
Загитова на матче сборной России против Дании на Олимпиаде.
Загитова на матче сборной России против Дании на Олимпиаде.

Сборная России по хоккею
Алина Загитова
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