Фото дня: Загитова на матче сборной России против Дании на Олимпиаде-2022

Алина Загитова посетила матч сборной России против Дании на Олимпиаде

Российская фигуристка Алина Загитова посетила игру мужской сборной России против команды Дании (2:0) в матче группового этапа.

Отметим, российская команда досрочно заняла 1-е место в группе В.

Завтра, 12 февраля, сборная России проведет заключительный матч группового турнира против Чехии. До этого команда обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0).

В связи с досрочным выходом в четвертьфинал Олимпиады Россия начнет участие в плей-офф 16 февраля. Соперник и время начала игры станут известны позднее.

Алина Загитова.