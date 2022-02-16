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Сегодня, 16:56

Форвард женской сборной России Шохина заявила, что положительных эмоций от Олимпиады-2022 почти нет

Владимир Пушкарев
,  
Георгий Скобликов

Нападающая сборной России по хоккею Анна Шохина поделилась эмоциями от зимней Олимпиады в Пекине.

— Как долетели? Какие эмоции от Олимпиады?

— Эмоций положительных почти нет, на самом деле. Отыграли не так, как хотели, получили не то, что хотели. Долетели хорошо.

— Были заявления из штаба сборной, что будет место в тройке. Эти слова повлияли на ваши результаты?

— Нет, не повлияло.

— Были и другие проблемы. Как оцените их влияние на результаты?

— Проблем было много. Я думаю, что будут они решаться. В следующий раз будет лучше и выступление, и организация.

— Многие жаловались на жизнь в олимпийской деревне. С какими проблемами вы столкнулись?

— С большими проблемами. В плане проживания и питания. В принципе мы попали в плохую ситуацию, которая связана с ковидом.

—Как чувствуете себя по прилету?

—Все хорошо, все здоровы. Рады, что наконец-то прилетели домой, но результаты, к сожалению, печальны.

—После Олимпиады есть уже какие-то планы?

—У нас продолжается чемпионат ЖХЛ. Готовимся, уже через неделю игры у девочек.

—Что бы вы хотели передать болельщикам?

—Хочу сказать огромное спасибо, что поддерживали нас всегда. Спасибо всем, кто пришел и встретил нас.

На Олимпиаде-2022 российские хоккеистки уступили сборной Швейцарии в четвертьфинале со счетом 2:4 и покинули турнир.

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Россия на Играх
Сборная России по хоккею
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