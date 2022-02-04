Болгарева о хет-трике в ворота сборной Швейцарии: «Всю работу за меня сделали партнеры»

Хоккеистка сборной России Полина Болгарева подвела итоги матча группового турнира Олимпиады-2022 против Швейцарии (2:5). 22-летний форвард отметилась хет-триком.

«Думаю, мне просто повезло. На самом деле всю работу за меня сделали партнеры. Они отдавали шикарные передачи. Первая игра, мы сильно волновались. Но сегодня была очень живая скамейка, мы друг друга поддерживали. И за счет командного сплочения выиграли этот матч», — приводит слова Болгаревой ОКР.

В следующем матче сборная России встретится с США. Матч пройдет завтра, 5 февраля и начнется в 16:10 мск.