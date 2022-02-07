Шипачев высказался об игре российских хоккеисток в медицинских масках на Олимпиаде

Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев ответил на вопросы журналистов на сегодняшней тренировке национальной команды перед стартом олимпийского турнира по хоккею в Пекине (Китай).

— Не слышали о правиле, что может быть, всем скажут играть в масках?

— Нет, не слышали.

— Женская сборная сейчас играет в масках. Насколько тяжело бегать в них?

— Ходить тяжело в масках, бегать — тем более.

— А возможно играть в них?

— Не знаю, не пробовал.

— Как оцените состояние команды за два дня до матча со Швейцарией?

— Еще есть два дня, готовимся.

— Ударное звено уже сформировано: Гусев — Шипачев — Григоренко?

— У нас четыре ударных звена.

— Видели ли уже Плотникова и Анисимова? Они прилетели утром.

— Они прилетели, сдали отрицательные тесты и тренируются. Вечером у них лед, сейчас — зал, — сказал Шипачев.

9 февраля сборная России сыграет против Швейцарии на Олимпийских играх-2022. Начало матча — в 11.40 по московскому времени.