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Сегодня, 10:10

«В них ходить тяжело, бегать — тем более». Вадим Шипачев — о хоккее в медицинских масках

Шипачев высказался об игре российских хоккеисток в медицинских масках на Олимпиаде
Игорь Рабинер
Обозреватель

Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев ответил на вопросы журналистов на сегодняшней тренировке национальной команды перед стартом олимпийского турнира по хоккею в Пекине (Китай).

— Не слышали о правиле, что может быть, всем скажут играть в масках?

— Нет, не слышали.

— Женская сборная сейчас играет в масках. Насколько тяжело бегать в них?

— Ходить тяжело в масках, бегать — тем более.

— А возможно играть в них?

— Не знаю, не пробовал.

— Как оцените состояние команды за два дня до матча со Швейцарией?

— Еще есть два дня, готовимся.

— Ударное звено уже сформировано: Гусев — Шипачев — Григоренко?

— У нас четыре ударных звена.

— Видели ли уже Плотникова и Анисимова? Они прилетели утром.

— Они прилетели, сдали отрицательные тесты и тренируются. Вечером у них лед, сейчас — зал, — сказал Шипачев.

9 февраля сборная России сыграет против Швейцарии на Олимпийских играх-2022. Начало матча — в 11.40 по московскому времени.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Вадим Шипачев
Олимпиада
Коронавирус
Сборная России по хоккею
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