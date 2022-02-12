Женская сборная Финляндии разгромила Японию в четвертьфинале Олимпиады

Женская сборная Финляндии по хоккею разгромила Японию в четвертьфинале Олимпиады в Пекине

Женская сборная Финляндии по хоккею разгромила Японию в четвертьфинале Олимпиады в Пекине — 7:1.

Финляндия стала последней командой, пробившейся в полуфинал Олимпиады. До этого в четвертьфинале сборная США обыграла Чехию (4:1), Канада разгромила Швецию (11:0), а Швейцария победила Россию (4:2).

Полуфинальные матчи у женщин состоятся в понедельник, 14 февраля.

Хоккей

Олимпийские игры-2022. Женщины

1/4 финала

Финляндия — Япония — 7:1 (2:1, 2:0, 3:0)

Голы: Ниеминен — 1 (бол., Тулус, Хиирикоски), 2:08 — 1:0. Вайникка — 1 (Лайтинен, Холопайнен), 4:32 — 2:0. А. Шига — 2 (Х. Токо), 15:01 — 2:1. Карвинен — 2 (Ниеминен, Тапани), 25:01 — 3:1. Ниеминен — 2 (Карвинен, Лайтинен), 28:29 — 4:1. Ниеминен — 3 (Тапани, Хиирикоски), 40:18 — 5:1. Тапани — 4 (Карвинен, Ниеминен), 48:28 — 6:1. Хакала — 1 (Нисканен, Лайтинен), 52:29 — 7:1.

Вратари: Кейсала — Н. Фудзимото (Кониси, 52:29).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 49 (18+17+14) — 25 (8+11+6).

Судьи: Виганд, Лифферс.

12 февраля. Пекин. Укэсун Спортс Центр.