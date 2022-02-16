Сборная Финляндии обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады, где сыграет со Словакией

Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал Олимпиады

Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швейцарию в четвертьфинале Олимпиады — 5:1.

В составе финнов отличились Миро Аалтонен, Микко Лехтонен, Марко Анттила, Ииро Пакаринен и Теему Хартикайнен. Единственную шайбу швейцарцев забросил Андрес Амбюль.

В полуфинале Олимпиады Финляндия сыграет со сборной Словакии, которая сегодня победила США. В другом полуфинальном матче сборная России встретится с победителем последнего четвертьфинала Швеция — Канада.

Олимпийские игры-2022

1/4 финала

Финляндия — Швейцария — 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Голы: Аалтонен — 3 (Фриман, Няттинен), 8:37 — 1:0. Лехтонен — 1 (Няттинен, Маннинен), 10:45 — 2:0. Анттила — 2 (Бьернинен), 23:08 — 3:0. Амбюль — 2 (бол., Корви, Хаас), 37:49 — 3:1. Пакаринен — 3 (п.в., Филппула, Песонен), 55:28 — 4:1. Хартикайнен — 2 (п.в.), 56:47 — 5:1.

Вратари: Сятери — Берра (Дженони, 23:36, 54:46 — 55:28, 55:50 — 56:47).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 23 (10+8+5) — 34 (8+12+14).

Судьи: Ансонс, Гуэн.

16 февраля. Пекин. Национальный.