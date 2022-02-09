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Сегодня, 11:35

ФХР перепутала фото Телегина в составе сборной России на матч со Швейцарией

Роман Шишов
Корреспондент
ФХР перепутала фото Телегина в составе сборной России на матч со Швейцарией.
Фото Twitter

ФХР опубликовала состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады в Пекине против Швейцарии с ошибкой.

На коллаже с составом вместо фото защитника Сергея Телегина фигурировало фото нападающего Ивана Телегина, который не участвует в Играх.

Потом ошибка была исправлена.

Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 9 февраля и начнется в 11:40 мск.

Сборная России по хоккею
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