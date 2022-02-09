ФХР перепутала фото Телегина в составе сборной России на матч со Швейцарией
ФХР опубликовала состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады в Пекине против Швейцарии с ошибкой.
На коллаже с составом вместо фото защитника Сергея Телегина фигурировало фото нападающего Ивана Телегина, который не участвует в Играх.
Потом ошибка была исправлена.
Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 9 февраля и начнется в 11:40 мск.
Есть состав на стартовый матч на Олимпийских играх в Пекине! Изучаем и готовимся смотреть!— Хоккей России (@russiahockey) February 9, 2022
?#Beijing2022 pic.twitter.com/gLFyu0j6E1
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