ФХР перепутала фото Телегина в составе сборной России на матч со Швейцарией

ФХР опубликовала состав сборной России по хоккею на первый матч Олимпиады в Пекине против Швейцарии с ошибкой.

На коллаже с составом вместо фото защитника Сергея Телегина фигурировало фото нападающего Ивана Телегина, который не участвует в Играх.

Потом ошибка была исправлена.

Матч Россия — Швейцария пройдет сегодня, 9 февраля и начнется в 11:40 мск.