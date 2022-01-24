Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 10:26

Фетисов высказался о составе сборной России на Олимпиаду в Пекине

Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине.

«Этот состав собран под Жамнова и его хоккей. Ничего такого, что бы вызвало удивление. Мне, по большому счету, без разницы, кто в составе. Если они попали в него, значит, тренер понимает, что они способны решать задачи, которые перед ними стоят. Штабу виднее, кого брать, кого оставлять. Задача вполне ясна — защитить олимпийское золото. Посмотрим, будем болеть за них», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

23 января сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры. На групповом этапе турнира российская команда сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Источник: https://sportrbc.ru/news/61edb6879a794753634b2cc0
Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
2
1
Читайте также
Главные ошибки тех, кто начал правильно питаться. Как их избежать?
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2022 в Пекине: сборная России ОКР / ROC на зимних Олимпийских играх в Китае — новости, результаты, медали, события
«Овечкину и Малкину придется играть до Милана». Что говорили Жамнов и Ковальчук о составе на Олимпиаду
Сборная объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Илья Ковальчук допустил изменения в составе сборной России на Олимпиаду до 8 февраля
Кадейкин заменил Галимова в списке запасных сборной России по хоккею
Сборная России по хоккею объявила окончательный состав на Олимпийские игры в Пекине
Никита Нестеров: «Готовимся к Олимпиаде, так что загруженность — это нормально»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Куньлуне» сожалеют о том, что Овечкин не сыграет на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости