Фетисов высказался о составе сборной России на Олимпиаду в Пекине

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов оценил состав национальной сборной на Олимпиаду в Пекине.

«Этот состав собран под Жамнова и его хоккей. Ничего такого, что бы вызвало удивление. Мне, по большому счету, без разницы, кто в составе. Если они попали в него, значит, тренер понимает, что они способны решать задачи, которые перед ними стоят. Штабу виднее, кого брать, кого оставлять. Задача вполне ясна — защитить олимпийское золото. Посмотрим, будем болеть за них», — приводит слова Фетисова «РБК Спорт».

23 января сборная России по хоккею объявила окончательную заявку на Олимпийские игры. На групповом этапе турнира российская команда сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.