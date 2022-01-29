Фетисов о капитанстве Шипачева на Олимпиаде: «Он был выбран своей же командой, все закономерно»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение назначить Вадима Шипачева капитаном сборной России на Олимпиаду в Пекине.

«Почему решение о назначении Шипачева капитаном нашей сборной должно удивлять? Он был выбран своей же командой. Поэтому все закономерно. Это прерогатива сборной. Они сами выбирают того, кто будет вести игроков за собой. До Олимпиады, честно, я не думал о том, кто мог бы еще претендовать на эту роль. Сборная сама выбирает себе капитана, помощника капитана. Это их внутреннее дело. Зачем мы будем думать о том, что нам несвойственно. Пусть они и решают», — сказал Фетисов «СЭ».

34-летний Шипачев — олимпийский чемпион 2018 года, чемпион мира в составе сборной России. Он выступает в КХЛ за московское «Динамо».

Альтернативными капитанами назначены Никита Нестеров, Сергей Андронов и Егор Яковлев. Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Сборная России сыграет в группе В с командами Чехии, Швейцарии и Дании.