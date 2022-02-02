Фетисов поддержал решение сборной России по хоккею вылететь в Пекин отдельным рейсом

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отказе мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин вместе с другими спортсменами.

«Команда, которая столько лет сидит на сборах, перестраховывается. На Олимпиаде в Токио нас пронесло. Тогда спортсмены добирались регулярными рейсами, с пересадками через всю страну до Японии. Евгений Рылов тогда летел в Токио заболевшим ковидом. Его держали полдня. Представляете, если бы мы потеряли те 2 золотые медали. Это максимально правильное решение. Поддерживаю хоккейную команду. Они все же претендуют на звание олимпийских чемпионов. Можно лететь с кем-то и поставить под угрозу всю команду. Пусть остерегаются. Тем более там 78 человек вместе с персоналом», — сказал Фетисов «СЭ».

Хоккеисты (у них вместе с тренерами и персоналом набирается 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в том числе с финансовыми вопросами.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.