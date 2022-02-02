Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Таблицы (женщины) Календарь (женщины) Статистика
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей

Сегодня, 12:58

Фетисов поддержал решение сборной России по хоккею вылететь в Пекин отдельным рейсом

Микеле Антонов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об отказе мужской сборной России по хоккею лететь на Олимпиаду в Пекин вместе с другими спортсменами.

«Команда, которая столько лет сидит на сборах, перестраховывается. На Олимпиаде в Токио нас пронесло. Тогда спортсмены добирались регулярными рейсами, с пересадками через всю страну до Японии. Евгений Рылов тогда летел в Токио заболевшим ковидом. Его держали полдня. Представляете, если бы мы потеряли те 2 золотые медали. Это максимально правильное решение. Поддерживаю хоккейную команду. Они все же претендуют на звание олимпийских чемпионов. Можно лететь с кем-то и поставить под угрозу всю команду. Пусть остерегаются. Тем более там 78 человек вместе с персоналом», — сказал Фетисов «СЭ».

Хоккеисты (у них вместе с тренерами и персоналом набирается 78 пассажиров) потребовали предоставить им отдельный борт. Пока окончательное решение еще не принято — это связано в том числе с финансовыми вопросами.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
3
1
Читайте также
Россию ждет историческая битва с Украиной за финал Евро. Пока наши справились с Грузией
Олимпиада в Пекине еще не началась, но она уже очень не нравится Западу: что пишут о Играх-2022 иностранные СМИ
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: состав сборной, фавориты и расклады
Ягудин: «Медали командного турнира нивелируют значимость личного турнира»
Ягудин: «Трусовой надо понять, что она хочет — прыгнуть пять четверных или выигрывать»
Сборная России не выставила ни одной фигуристки на тренировку перед командным турниром
«Пусть хоть по одному летят». Губерниев — о дополнительном рейсе в Пекин для сборной России по хоккею
Станислав Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею
«Болеро» Валиевой в Пекине. Первый прокат россиянки на основной арене Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В сборной России по хоккею отреагировали на информацию о запросе отдельного рейса до Пекина

Станислав Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости