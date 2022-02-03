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Сегодня, 16:10

Фетисов отреагировал на новость о шести положительных тестах в сборной России по хоккею

Фетисов высказался о шести положительных тестах в сборной России по хоккею перед Олимпиадой
Мария Куцубеева
Корреспондент
Вячеслав Фетисов.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о шести положительных тестах игроков сборной России по хоккею перед Олимпиадой.

«Многое зависит от того, запасные ли игроки заболели или из основного состава. Это неприятная история, — сказал Фетисов «СЭ». — Что касается отдельного рейса и помог ли он снизить число заболевших, пример был в Токио. Нас просто пронесло там. Ребята добирались обычными рейсами. Хорошо, что никто не заболел тогда. Сейчас было принято единственное верное решение. Ребята были под контролем, в своем коллективе. Мы говорим о команде, где такие вещи могут серьезно повлиять на всех. Тут даже нечего обсуждать. Даже при том, что ребята были на контроле, произошла такая история. Надеемся, что здоровье ребят будет в порядке и это единственная потеря среди наших хоккеистов».

Ранее, 3 февраля, «СЭ» стало известно, что шесть игроков сборной России сдали положительные тесты на коронавирус после прилета в Пекин. В их числе — хоккеисты запаса Дмитрий Шугаев и Кирилл Марченко.

Мужской хоккейный турнир стартует 9 февраля матчем между сборными России и Швейцарии. Сборная России сыграет в группе B с Чехией, Швейцарией и Данией.

Хоккей
Сборная России по хоккею
Вячеслав Фетисов
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