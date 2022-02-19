Федоров: «В полуфинале против Швеции была какая-то напряженность. Игроки потратили много сил и эмоций»
Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2022 против Финляндии.
— Отошли от полуфинала?
— Если честно, была какая-то напряженность. Работать на лавке — это не бегать. Все мысли о ребятах. Думаю, они потратили много сил и эмоций. У нас после игры продолжался рабочий процесс в тренерском штабе. Был проведен определенный анализ игры и по персоналиям. Все нормально.
— Вы сегодня вышли к журналистами. Это хорошая примета?
— Меня Александр Бедарев всегда просит после тренировки. Я с удовольствием.
— Как сегодня прошла тренировка. Было ли заметно, что ребята нервничают перед финалом?
— Сегодня все нормально, прошло в штатном режиме.
— Не переживаете, что у дебютантов может быть нервозное состояние в финале?
— Я не беспокоюсь. Это возможно, но думаю этого не произойдет.
Финал Олимпиады между Россией и Финляндией пройдет завтра, 20 февраля и начнется в 7.10 (мск).