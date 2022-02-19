Федоров: «В полуфинале против Швеции была какая-то напряженность. Игроки потратили много сил и эмоций»

Федоров рассказал о подготовке сборной России к финалу Олимпиады-2022

Тренер сборной России по хоккею Сергей Федоров поделился ожиданиями от финала Олимпиады-2022 против Финляндии.

— Отошли от полуфинала?

— Если честно, была какая-то напряженность. Работать на лавке — это не бегать. Все мысли о ребятах. Думаю, они потратили много сил и эмоций. У нас после игры продолжался рабочий процесс в тренерском штабе. Был проведен определенный анализ игры и по персоналиям. Все нормально.

— Вы сегодня вышли к журналистами. Это хорошая примета?

— Меня Александр Бедарев всегда просит после тренировки. Я с удовольствием.

— Как сегодня прошла тренировка. Было ли заметно, что ребята нервничают перед финалом?

— Сегодня все нормально, прошло в штатном режиме.

— Не переживаете, что у дебютантов может быть нервозное состояние в финале?

— Я не беспокоюсь. Это возможно, но думаю этого не произойдет.

Финал Олимпиады между Россией и Финляндией пройдет завтра, 20 февраля и начнется в 7.10 (мск).