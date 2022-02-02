Фазель считает, что хоккеисты сборной России без проблем доберутся до Пекина

Почетный президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель считает, что хоккеисты сборной России без проблем доберутся до Пекина.

Хоккеисты вылетят в Китая отдельным рейсом 2 февраля.

«Я отбыл трехдневный карантин после прилета в Пекин и сегодня первый день «на свободе». Хочется надеяться, что Игры все-таки пройдут без проблем, а хоккеисты сборной России, которые сегодня должны прилететь, прибудут на Олимпиаду без приключений, все доберутся и будут готовиться, и что обойдется все без единого положительного теста [на коронавирус]», — цитирует Фазеля ТАСС.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля. Сборная России на групповом этапе встретится с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине