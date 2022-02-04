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Сегодня, 09:40

«Если у русского человека появляются сложности, он становится только крепче». Вратарь Сорокина — о победе над Швейцарией

Голкипер женской сборной России по хоккею прокомментировала победу над Швейцарией на Олимпиаде-2022
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Вратарь сборной России Мария Сорокина прокомментировала победу над Швейцарией (5:2) в стартовом матче Олимпиады-2022.

— У нас не было игровой практики, поэтому небольшую суету в начале матча можно было предугадать. Мы смогли реализовать свои моменты, уверенность в силах помогла нам выиграть.

— Вы как-то скромно не упомянули про три своих спасения.

— Все лучшее впереди.

— Какой ключевой момент был в сегодняшней игре?

— Наверное, третья шайба наша. Когда они сокращали отставание, мы сразу забивали снова. В каком-то плане женская психология помешала швейцаркам — они пропускали и надламывались. У нас наоборот получилось.

— Как чувствуете себя при всех карантинных ограничениях?

— Если у русского человека появляются сложности, он становится только крепче. С нами нельзя ласково, нужны жесткие условия — тогда сила воли появляется.

Олимпиада
Сборная России по хоккею
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