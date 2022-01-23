Экс-главный тренер сборной России: «Аскаров имел мало практики, не лучшим образом выступил на чемпионате мира»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию об отсутствии вратаря Ярослава Аскарова в заявке национальной команды на Олимпиаду.

«Отсутствие Аскарова? Это не недоверие, — сказал Плющев «СЭ». — Это элементарный естественный отбор. Выбирать тех людей, которые на сегодняшний день выглядят лучше. Олимпиада — это не благотворительное общество. Сборная будет представлять страну и российскую хоккейную школу, которая в последние годы нас не очень радует. Вопрос стоит не в возрасте, а в мастерстве. Никогда никого не тянули за уши в состав. Всегда определялось все на площадке. Привлекались в сборную люди, которые добивались результата. Аскаров имел мало игровой практики, не самым лучшим образом выступил на чемпионате мира среди молодежных команд. Ехать с таким багажом... Наверное, предпочли тех, в ком больше уверены».

Состав сборной России на Олимпиаду объявят на Первом канале в эфире программы «Время».

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России по хоккею на групповом этапе сыграет со Швейцарией 9 февраля, с Данией 11 февраля и с Чехией 12 февраля.

Четыре года назад на турнире в Пхенчхане россияне завоевали золотые медали.