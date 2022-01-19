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Сегодня, 20:00

Егор Яковлев: «В том году на чемпионате мира к канадцам тоже отнеслись с недооценкой»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея

Защитник сборной России Егор Яковлев оценил состав сборной США на Олимпийские игры в Китае. Американцы решили взять в Пекин много молодых игроков, которые выступают в студенческой лиге.

«У меня был опыт игры против американских студентов, когда еще играл в МХЛ. На тот момент мне показалось, что там достаточно неплохой уровень. С нашими студенческими командами точно сравнивать нельзя. Нужно относиться серьезно ко всем соперникам.

В том году на чемпионате мира к канадцам тоже отнеслись с недооценкой. Многие говорили еще до матча, что Россия выиграет. Итог мы знаем», — отметил Яковлев.

Егор Яковлев (ХК Металлург)
Сборная России по хоккею
Сборная США по хоккею
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