Егор Яковлев: «В том году на чемпионате мира к канадцам тоже отнеслись с недооценкой»

Защитник сборной России Егор Яковлев оценил состав сборной США на Олимпийские игры в Китае. Американцы решили взять в Пекин много молодых игроков, которые выступают в студенческой лиге.

«У меня был опыт игры против американских студентов, когда еще играл в МХЛ. На тот момент мне показалось, что там достаточно неплохой уровень. С нашими студенческими командами точно сравнивать нельзя. Нужно относиться серьезно ко всем соперникам.

В том году на чемпионате мира к канадцам тоже отнеслись с недооценкой. Многие говорили еще до матча, что Россия выиграет. Итог мы знаем», — отметил Яковлев.