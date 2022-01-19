Егор Яковлев: «Переживания, которые были в Пхенчане и сейчас, разные»

Защитник сборной России Егор Яковлев поделился впечатлениями от начала сбора национальной команды, которая готовится к Олимпиаде в Пекине.

— Такая ситуация в стране и мире, уже привыкли ко всему этому. Это раньше все казалось диким. Приехали в Новогорск, сдали один ПЦР перед карантином, сейчас сдали другой. Сейчас можно перемещаться по базе и тренироваться. Когда будет объявлен состав, то будет более подробная информация. Сейчас дали подписать незначительные бумаги. Чего-то глобального нам не давали.

В сборной всегда отличная атмосфера. Все ребята рады видеть друг друга. Не припомню, чтобы было по другому. В сборной всегда дружная и хорошая команда. Мы все становимся одной командой — по клубной принадлежности никто не общается.

Четыре года назад перед Олимпиадой в Корее была неизвестность. Сейчас она тоже присутствовала со всеми этими ограничениями. Но переживания, которые были в Пхенчане и сейчас, разные.

У нас много кандидатов. Все в равных условиях, у всех есть шанс попасть. Конечно, есть определенная нервозность. Но это Олимпийские игры. Какие тут могут быть сожаления о потраченном времени?

Многие ребята приехали подготовленными. У кого-то книги, у кого-то PlayStation. Есть много времени на вещи, на которые его раньше не хватало. Дома времени не так много — у ребят семьи и дети. В прошлый раз мы очень много играли в футбол с Вадимом Шипачевым. Как он играет в хоккей на льду, так же хорошо он играет и в PlayStation, — сказал Яковлев.

Олимпиада пройдет в столице Китая с 4 по 20 февраля.