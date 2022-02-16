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Сегодня, 11:27

«Победа — самое главное. Мы в полуфинале!» Кожевников — о матче сборной России против Дании

Кожевников отреагировал на победу сборной России по хоккею в матче против Дании на Олимпиаде
Мария Куцубеева
Корреспондент
Хоккеисты сборной России.
Фото Reuters

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондетом «СЭ» отреагировал на победу сборной России по хоккею в матче против Дании (3:1) на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, я увидел разницу в сегодняшнем матче, если сравнивать его с групповыми. Была ответственность, реализация. Хотелось, чтобы реализовывались все моменты, но хоккей — такая игра, где есть вратарь. Будем ждать следующих матчей. Мы знали, как играют датчане, ждали тяжелый матч. Игрой я остался доволен. Победа — самое главное. Мы в полуфинале! Не важно, кто будет нашим соперником в следующем матче. Нам надо выходить и выигрывать», — сказал Кожевников «СЭ».
Ранее, 16 февраля, сборная России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады-2022 обыграла Данию со счетом 3:1.
В составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена.
Таким образом, Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после перепосева.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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