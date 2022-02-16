Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондетом «СЭ» отреагировал на победу сборной России по хоккею в матче против Дании (3:1) на Олимпиаде в Пекине.

«Конечно, я увидел разницу в сегодняшнем матче, если сравнивать его с групповыми. Была ответственность, реализация. Хотелось, чтобы реализовывались все моменты, но хоккей — такая игра, где есть вратарь. Будем ждать следующих матчей. Мы знали, как играют датчане, ждали тяжелый матч. Игрой я остался доволен. Победа — самое главное. Мы в полуфинале! Не важно, кто будет нашим соперником в следующем матче. Нам надо выходить и выигрывать», — сказал Кожевников «СЭ».

Ранее, 16 февраля, сборная России по хоккею в четвертьфинале Олимпиады-2022 обыграла Данию со счетом 3:1.

В составе россиян отличились Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов, реализовавший большинство. Датчане ответили точным броском Франса Нильсена.

Таким образом, Россия вышла в полуфинал олимпийского турнира. Соперник по 1/2 финала определится после перепосева.