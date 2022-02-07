Две российские хоккеистки сдали положительные тесты на коронавирус на Олимпиаде

Главный тренер сборной России по хоккею Евгений Бабарико заявил о двух случаях коронавируса в своей команде после матча группового турнира с Канадой (1:6) на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

Положительные тесты на ковид получили Виктория Кулешова и Ангелина Гончаренко (повторный).

7 февраля канадки и россиянки провели в медицинских масках два периода матча Олимпийских игр-2022. В третьем периоде наши спортсменки и судьи играли без масок. Начало встречи было отложено на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц.

Женская сборная России занимает третье место с 3 очками в турнирной таблице группы B. Канада — первая строчка и 9 баллов.