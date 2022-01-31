Два вратаря сборной Чехии сдали сомнительные тесты на коронавирус перед Олимпиадой

Два игрока сборной Чехии по хоккею сдали сомнительные тесты на коронавирус, сообщает iSport.cz. Это вратари Шимон Грубец и Патрик Бартошак.

Грубец 31 января не тренировался с национальной командой, Бартошак также пропустил занятие и не полетит вместе со сборной в Пекин.

Таким образом, в настоящий момент единственным здоровым голкипером сборной Чехии остается Роман Вилл.

Сборная Чехии на Олимпиаде сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.