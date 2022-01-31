Два вратаря сборной Чехии сдали сомнительные тесты на коронавирус
Два вратаря сборной Чехии сдали сомнительные тесты на коронавирус перед Олимпиадой
Два игрока сборной Чехии по хоккею сдали сомнительные тесты на коронавирус, сообщает iSport.cz. Это вратари Шимон Грубец и Патрик Бартошак.
Грубец 31 января не тренировался с национальной командой, Бартошак также пропустил занятие и не полетит вместе со сборной в Пекин.
Таким образом, в настоящий момент единственным здоровым голкипером сборной Чехии остается Роман Вилл.
Сборная Чехии на Олимпиаде сыграет в группе В вместе с командами России, Дании и Швейцарии.
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