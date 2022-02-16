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Сегодня, 10:26

Духовник сборной России рассказал о встрече с российскими хоккеистами на Олимпиаде-2022

Сергей Разин
корреспондент

Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев рассказал об общении с российскими спортсменами.

«Из ярких впечатлений — конечно, встреча с нашей мужской сборной по хоккею. Хорошее мужское общение в полном составе. Отрадно, когда мы вместе и мы одна большая, дружная семья», — приводит слова Алексеева ТАСС.

Сборная России в четвертьфинале Олимпиады-2022 встречается Данией. Матч начался в 9:00 (мск).

Источник: https://tass.ru/sport/13722145
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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