Духовник сборной России рассказал о встрече с российскими хоккеистами на Олимпиаде-2022

Духовник олимпийской сборной России протоиерей Андрей Алексеев рассказал об общении с российскими спортсменами.

«Из ярких впечатлений — конечно, встреча с нашей мужской сборной по хоккею. Хорошее мужское общение в полном составе. Отрадно, когда мы вместе и мы одна большая, дружная семья», — приводит слова Алексеева ТАСС.

Сборная России в четвертьфинале Олимпиады-2022 встречается Данией. Матч начался в 9:00 (мск).