Добродеева заявила, что женская сборная России по хоккею готова навязать борьбу США в матче на Олимпиаде

Российская хоккеистка Екатерина Добродеева поделилась ожиданиями от матча против сборной США на Олимпиаде в Пекине.

«Вчерашний матч против Швейцарии прошел, мы рады, что выиграли. Сегодня готовимся к новому бою, тренировка прошла хорошо. С нетерпением ждем вечерней игры. Сборная США — очень сильная команда, очень интересно и приятно с ними играть, будем биться с ними на все 100%. В хоккее может быть все. Общекомандная цель — олимпийские медали. Перед собой ставлю задачу показать все, на что я способна, и помочь этим команде», — приводит ТАСС слова Добродеевой.

Вчера, 4 февраля сборная России обыграла Швейцарию со счетом 5:2.

Матч США — Россия состоится сегодня, 5 февраля. Начало встречи — в 16.10 (мск).