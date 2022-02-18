Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о выходе сборной России по хоккею в финал Олимпиады.

«Наша хоккейная сборная — настоящие красавцы, но понервничать нас заставили знатно. Шведы и счет сравняли, и во второй половине овертайма были получше. Самое главное, что мы смогли вырвать победу, забили на один больше — весь секрет нашего успеха.



Грицюка поздравляю, он большой молодец, красавчик! Такой молодой парень, а уже тащит сборную. Самое важное для нашей команды впереди. Будет сложно, но я верю, что наши парни справятся с финнами!» — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 18 февраля, сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады по буллитам. Россияне сыграют в финале с командой Финляндии. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).