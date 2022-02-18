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Сегодня, 19:13

Губерниев: «Наша хоккейная сборная — настоящие красавцы, но понервничать заставили знатно»

Губерниев отреагировал на выход сборной России по хоккею в финал Олимпиады
Антон Иванов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» высказался о выходе сборной России по хоккею в финал Олимпиады.

«Наша хоккейная сборная — настоящие красавцы, но понервничать нас заставили знатно. Шведы и счет сравняли, и во второй половине овертайма были получше. Самое главное, что мы смогли вырвать победу, забили на один больше — весь секрет нашего успеха.

Грицюка поздравляю, он большой молодец, красавчик! Такой молодой парень, а уже тащит сборную. Самое важное для нашей команды впереди. Будет сложно, но я верю, что наши парни справятся с финнами!» — сказал Губерниев «СЭ».

Сегодня, 18 февраля, сборная России обыграла Швецию в полуфинале Олимпиады по буллитам. Россияне сыграют в финале с командой Финляндии. Матч состоится 20 февраля, начало — в 07.10 (мск).

Хоккей
Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Швеции по хоккею
Дмитрий Губерниев
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