Датчанин Бедкер считает, что у его сборной есть шансы против России на Олимпиаде

Нападающий сборной Дании Миккель Бедкер после победы над Латвией (3:2) в матче 1/8 финала Олимпийских игр-2022 в Пекине объяснил успех своей команды на турнире.

На стадии 1/4 финала датчане сыграют против России. На групповой стадии российская сборная обыграла соперника со счетом 2:0.

— Не думаю, что это была наша лучшая игра. Но мы забили нужные голы и остались на турнире. Очевидно, что это большая победа для нас. Мы гордимся выходом в полуфинал и чувствуем силы продолжать сражаться.

— Почему сборная Дании так успешна на этой Олимпиаде?

— Я думаю, что мы играем коллективно по системно. Мы реализуем все возможности, которые можем. Мы играем по тренерскому заданию и делаем работу, которую требуют от нас.

— В четвертьфинале будет вторая игра против России. Есть ли у вас шансы?

— Шансы есть всегда. Спорт — веселая вещь. Россияне были хороши и будут становиться лучше. Но мы доказали в первой игре, что у нас есть уверенность, умения, скорость. Мы должны сыграть еще лучше, чем сегодня.