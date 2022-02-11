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Сегодня, 06:42

Дания — Россия: Федотов в воротах, Шипачев и Гусев в первом звене

Сергей Разин
корреспондент

Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового турнира Олимпиады-2022 против Дании.

В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Тимур Билялов. Александр Самонов, Сергей Плотников и Артем Минулин остались вне заявки.

Отметим, состав звеньев не изменился по сравнению с составом на матч против Швейцарии (1:0).

Первое звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко;

Второе звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Семенов — Грицюк;

Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;

Четвертое звено: Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.

Встреча пройдет сегодня, 11 февраля и начнется в 7:10 мск.

Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная России по хоккею
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