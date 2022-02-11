Дания — Россия: Федотов в воротах, Шипачев и Гусев в первом звене
Стал известен состав сборной России по хоккею на второй матч группового турнира Олимпиады-2022 против Дании.
В воротах с первых минут сыграет Иван Федотов, в запасе остался Тимур Билялов. Александр Самонов, Сергей Плотников и Артем Минулин остались вне заявки.
Отметим, состав звеньев не изменился по сравнению с составом на матч против Швейцарии (1:0).
Первое звено: Никишин — Нестеров, Гусев — Шипачев — Григоренко;
Второе звено: Елесин — Яковлев, Галиев — Семенов — Грицюк;
Третье звено: Телегин — Войнов, Воронков — Карнаухов — Слепышев;
Четвертое звено: Шарипзянов, Ткачев — Андронов — Чибисов, Каюмов.
Встреча пройдет сегодня, 11 февраля и начнется в 7:10 мск.
Состав на матч с датчанами! Стартовое вбрасывание в 7:10 по мск, прямая трансляция на Первом ?— Хоккей России (@russiahockey) February 11, 2022
?#Beijing2022 pic.twitter.com/9tWChO8teu