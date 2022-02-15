Сборная Дании обыграла Латвию и вышла на Россию в 1/4 финала Олимпиады-2022

Сборная Дании по хоккею в матче 1/8 финала Олимпиады-2022 обыграла Латвию со счетом 3:2.

В составе датчан отличились Мортен Поульсен, Юлиан Якобсен и Маркус Лауридсен. У латвийской команды дубль оформил 37-летний Лаурис Дарзиньш.

Таким образом, Дания вышла в четвертьфинал олимпийского турнира, где встретится с Россией. Матч пройдет завтра, 16 февраля и начнется в 9.00 (мск).

Олимпийские игры-2022

Хоккей. Квалификационный раунд

Дания — Латвия — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Поульсен — 1 (Лассен, М. Лауридсен), 12:02 — 1:0. Дарзиньш — 1 (Крастенбергс, Цибульскис), 16:23 — 1:1. Дарзиньш — 2 (бол., Балинскис, Крастенбергс), 22:33 — 1:2. Якобсен — 1 (Майер), 36:57 — 2:2. М. Лауридсен — 2 (бол., Бедкер, Нильсен), 41:45 — 3:2.

Вратари: Дам — Калниньш (Пунненовс, 7:47, 59:02 — 59:28, 59:54).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 31 (12+9+10) — 27 (9+10+8).

Судьи: Бруггеман, Шрадер.

15 февраля. Кадиллак Арена (Пекин)