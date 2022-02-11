Чибисов: «У сборной России пока не получается забивать больше, потому что чемпионат давно был приостановлен»

Форвард сборной России Андрей Чибисов подвел итоги матча группового турнира Олимпиады-2022 против Дании (2:0).

—Как вам этот матч в целом?

—Очень интенсивный матч, — сказал Чибисов. — И та команда, и наша бежали, создавали очень плотную борьбу на каждом метре. Хорошо, что нам удалось победить в таких матчах, когда игра кости закаляет. В дальнейшем это нам будет только плюсом.

—Месяц вы тренировались за закрытыми дверями. Какой стиль вы тренировали? Какой показываете сейчас — биться, мало голов, перебороть, а не переиграть соперника.

—Ну, забивать всегда хочется больше, но пока не получается, потому что чемпионат давно был приостановлен. Очень долго не было игрового времени. Сейчас нужно быстро найти с партнерами взаимодействие, чтобы реализовать свои моменты.

—Может, зря тогда останавливали чемпионат, если проблема в игровой практике?

—Всегда сказывается, когда нет игровой практики, а у нас ее не было месяц. Даже когда десять дней перерыв на евротур, очень тяжело. А тут месяц не было. Как бы ты не тренировался, игра есть игра.

После двух игр Россия с 6 очками занимает первое место в группе B, у Дании 3 очка и второе место. В следующем матче россияне 12 февраля встретятся с Чехией. Начало игры в 16.10 мск.