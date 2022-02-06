Червенка выбран капитаном сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде в Пекине

Сборная Чехии объявила капитана хоккейной команды на Олимпиаде в Пекине. Им стал нападающий «Рапперсивля» Роман Червенка, сообщает Hokej.cz.

Альтернативными капитанами стал форвард «Оломоуца» Давид Крейчи и защитник «Спартака» Якуб Ержабек.

Хоккейный турнир на Играх в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная Чехии является соперником команды России по группе B, где также выступят сборные Швейцарии и Дании. Матч команд России и Чехии пройдет 12 февраля.