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Сегодня, 15:55

Червенка выбран капитаном олимпийской сборной Чехии, Крейчи — ассистент капитана

Червенка выбран капитаном сборной Чехии по хоккею на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Чехии объявила капитана хоккейной команды на Олимпиаде в Пекине. Им стал нападающий «Рапперсивля» Роман Червенка, сообщает Hokej.cz.

Альтернативными капитанами стал форвард «Оломоуца» Давид Крейчи и защитник «Спартака» Якуб Ержабек.

Хоккейный турнир на Играх в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Сборная Чехии является соперником команды России по группе B, где также выступят сборные Швейцарии и Дании. Матч команд России и Чехии пройдет 12 февраля.

Давид Крейчи
Роман Червенка
Якуб Ержабек
Олимпиада
Сборная Чехии по хоккею
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