«Олимпиада в зрелищности не потеряет». Каменский прокомментировал отказ НХЛ от участия в Олимпиаде

Трехкратный чемпион мира по хоккею Валерий Каменский прокомментировал «СЭ» заявление НХЛ о том, что игроки лиги не поедут на Олимпиаду-2022 в Пекине (Китай).

«Олимпиада в зрелищности не потеряет. Обидно ребятам, которые могут и во второй раз пропустить Олимпиаду. Жалко, что ребятам не дадут шанс сыграть. Нельзя говорить, лучше или хуже это для сборной России. Все будут в одинаковых условиях. Шансы одинаковые у всех, что с игроками из НХЛ, что без них. Турнир будет сложный и напряженный.

За Овечкина обидно и мне, и всем. Обидно не только за него, но и за всех ребят — Малкина, Кучерова, Василевского. Все ребята разочаровались. Они хотели. Может быть, еще что-то изменится. Можно ли сказать, что у Овечкина больше не будет шансов взять Олимпиаду? Нельзя. Человек играет и пусть дальше играет. Никто не знает, что будет дальше. Я ему хочу пожелать, чтобы через четыре года он поехал на Олимпиаду", — сказал Каменский «СЭ».

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля.

Ранее НХЛ решила на день раньше приостановить сезон из-за того, что в командах резко возросло число заболевших коронавирусом.