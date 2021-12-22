Николишин отреагировал на решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин отреагировал на новость об отказе НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду в Пекин (Китай).

«Шансы у Овечкина выиграть Олимпиаду еще есть. Почему нет-то? Ларионов в 41 год играл на Олимпиаде. Мы же будем отталкиваться от официальных источников. Сказали причина — пандемия. Значит, так оно и есть. Посмотрите, сколько матчей НХЛ отменили. Сильно ли мы потеряем в зрелищности? Однозначно. Одно дело, когда едут все сильнейшие в мире. И другое, когда едут ребята, которые не играют в сильнейшей лиге мира. Но при этом я уверен, что будет хороший хоккей», — сказал Николишин «СЭ».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Сборная России выиграла золотые медали Игр-2018 в Пхенчхане. Тогда турнир также проходил без участия хоккеистов НХЛ.