Олимпиада
Пекин-2022
Хоккей
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Новости   //    Олимпиада   //    Пекин-2022   //    Хоккей

Николишин отреагировал на решение НХЛ отказаться от участия в Олимпиаде

19:02
Теги:

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин отреагировал на новость об отказе НХЛ отпустить игроков на Олимпиаду в Пекин (Китай).

«Шансы у Овечкина выиграть Олимпиаду еще есть. Почему нет-то? Ларионов в 41 год играл на Олимпиаде. Мы же будем отталкиваться от официальных источников. Сказали причина — пандемия. Значит, так оно и есть. Посмотрите, сколько матчей НХЛ отменили. Сильно ли мы потеряем в зрелищности? Однозначно. Одно дело, когда едут все сильнейшие в мире. И другое, когда едут ребята, которые не играют в сильнейшей лиге мира. Но при этом я уверен, что будет хороший хоккей», — сказал Николишин «СЭ».

Олимпиада-2022 в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Сборная России выиграла золотые медали Игр-2018 в Пхенчхане. Тогда турнир также проходил без участия хоккеистов НХЛ.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владислав Флегонтов все материалы автора
Читайте также
Тутберидзе в «Пусть говорят». Рассказала о своей фаворитке, об отношении к Плющенко и о проблемах Липницкой. Откровения лучшего тренера страны
Президент НАНГС оценил заявления «Нафтогаза» о жалобе в ЕК на «Газпром»
0
Реклама
Материалы сюжета: НХЛ отказалась от Олимпиады 2022 в Пекине, состав России, лучшие хоккеисты мира пропустят зимние Игры: главное