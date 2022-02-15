Сборная Швейцарии по хоккею победила Чехию и вышла в четвертьфинал Олимпиады

Сборная Швейцарии по хоккею в квалификационном раунде Олимпиады победила команду Чехии со счетом 4:2.

Голы забили Андрес Амбюль, Киллиан Мотте, Денис Мальгин и Рафаэль Диас. В составе Чехии шайбы забросили Лукаш Клок и Роман Червенка.

В квалификационном раунде или 1/8 финала Олимпиады играли команды, занявшие не первые места в групповом турнире.

В четвертьфинале Швейцария сыграет с Финляндией. Эта игра пройдет 16 февраля.

Напомним, что Россия с первого места вышла в четвертьфинал и сыграет с Данией.

Подробно с расписанием и сеткой плей-офф можно ознакомиться на сайте «СЭ».

Хоккей

Олимпийские игры-2022

Квалификационный раунд

Чехия — Швейцария — 2:4 (1:2, 0:1, 1:1)

Голы: Клок — 2 (Кнот, Червенка), 10:08 — 1:0. Амбюль — 1 (бол., Тюркауф, Корви), 14:59 — 1:1. Мотте — 1 (Холленштайн, Диас), 15:12 — 1:2. Мальгин — 1 (бол., Алатало, Андригетто), 29:53 — 1:3. Диас — 1 (Андригетто, Эрцог), 54:57 — 1:4. Червенка — 2 (бол., Крейчи, Коварж), 55:59 — 2:4.

Вратари: Грубец (55:55 — 55:59, 56:49) — Дженони.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 33 (5+16+12) — 18 (9+5+4).

Судьи: Гофман, Каукокари.

15 февраля. Пекин. Национальный.