Дания сенсационно победила Чехию на Олимпиаде в Пекине

Сборная Дании по хоккею победила Чехию на Олимпиаде в Пекине

Сборная Дании нанесла сенсационное поражение команде Чехии на старте олимпийского хоккейного турнира. Датчане взяли верх со счетом 2:1.

Дания впервые выступает на хоккейном турнире на Олимпйиских играх. И в первом же матче датчане одержали победу над одним из фаворитов турнира.

Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счетом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.