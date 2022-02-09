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Сегодня, 18:19

Дания сенсационно победила Чехию на Олимпиаде в Пекине

Сборная Дании по хоккею победила Чехию на Олимпиаде в Пекине
Иван Шитик
Корреспондент

Сборная Дании нанесла сенсационное поражение команде Чехии на старте олимпийского хоккейного турнира. Датчане взяли верх со счетом 2:1.

Дания впервые выступает на хоккейном турнире на Олимпйиских играх. И в первом же матче датчане одержали победу над одним из фаворитов турнира.

Напомним, Чехия и Дания играют в одной группе со сборными России и Швейцарии. Ранее россияне переиграли швейцарцев в стартовом матче на Олимпиаде со счетом 1:0 благодаря голу Антона Слепышева.

Олимпиада
Сборная Дании по хоккею
Сборная Чехии по хоккею
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