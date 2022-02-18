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Сегодня, 20:56

Быков рассказал о главных преимуществах финнов перед финалом с Россией на Олимпиаде

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков в разговоре с «СЭ» отреагировал на выход хоккейной сборной России в финал Олимпиады в Пекине.

«Сегодня мы радуемся! Молодцы! Но главный матч впереди. Финляндия — одна из опытных команд турнира. Эти ребята в своих клубах лидеры. Они привыкли играть под давлением. И финны умеют выживать. Я не удивлюсь, если финал будет таким же плотным, как это было в игре со шведами. Еще хочу отметить Грицюка. Символично, что он забил победную шайбу», — сказал Быков «СЭ».

В полуфинале сборная России победила команду Швеции (2:1 Б). Финальный матч между сборными России и Финляндии состоится 20 февраля. Начало в 7.10 по московскому времени.

Зимняя Олимпиада в Пекине проходит с 4 по 20 февраля.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Сборная России по хоккею
Сборная Финляндии по хоккею
Вячеслав Быков
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