Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в интервью «СЭ» прокомментировал отказ НХЛ от Олимпиады-2022.

— Прошло гнетущее разочарование от того, что НХЛ пропускает вторую Олимпиаду подряд?

— Конечно, это разочарование было. Сейчас непростое время. Не очень весело играть и жить в «пузырях». Такая Олимпиада — совсем не то мероприятие, о котором мы мечтали мальчишками. Олимпиада — это полные стадионы, болельщики, атмосфера праздника на улицах, когда открываются русские деревни. Олимпиада всегда объединяла людей, спортсмены и болельщики становились дружнее. Ты чувствуешь себя частью всемирного праздника. А в текущих условиях такого нет.

Наоборот, все поодиночке, все отсоединяются друг от друга. Пустые трибуны. Немного другое время и другая атмосфера. Безусловно, Олимпиада — это мечта. Каждый шанс надеть майку сборной страны и представить ее на самом большом международном турнире — честь для любого хоккеиста. Поэтому ребята и расстроились. Не так много шансов выпадет в жизни, чтобы осуществить мечту. А если еще и удастся принести России золотую медаль — это большое счастье и память на всю жизнь.