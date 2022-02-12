Арсений Грицюк: «Конечно, круто забивать на Олимпиаде»

Нападающий сборной России Арсений Грицюк оценил игру команды в матче против Чехии (5:6 ОТ) на Олимпиаде в Пекине.

— Ваше звено набрало шесть очков.

— Правда? Я даже не считал. Здорово, что так получилось. Я рад, что немного поменяли звенья, пошла лучше игра в атаке. Может быть, они плотно играли. Все-таки мы находили какие-то моменты, лазейки . У нас наконец-то получилось забить больше двух голов. Я очень рад, что мы достали матч. Был хороший накал страстей, хорошая игра. В принципе, доволен командой. Не в силах ничего говорить по удалению.

— Забивать на Олимпиаде решающий момент в 20 лет — круто?

— Спросите у Кирилла Капризова. Он в более решающий момент забрасывал. Конечно, круто забивать на Олимпиаде. По эмоциям это тяжело передать. У меня много родственников ждали этой шайбы. Рад, что сегодня она случилась.

— Расскажи, как это было?

— Получается, Володя увидел меня по дальней синей, отдал подкидку. Я не смог принять, разобраться. Потом Гусев исправил ситуацию, накинул мне на ход. Я на скорости уже улетел в зону и остался один в ноль. Не скажу, что сделал что-то непредсказуемое. Стандартная ситуация. Получилось, что поднял верхом. В прошлой игре была такая же ситуация, просто не смог поднять.

Российские хоккеисты одержали две победы в трех матчах и располагаются на первом месте в своем квартете, набрав семь очков. В стартовом матче команда Алексея Жамнова со счетом 1:0 обыграла швейцарцев, во второй игре оказалась сильнее датчан (2:0).