Арбитр КХЛ Ромасько: «Предстоящая Олимпиада — самый важный турнир в моей жизни»

Арбитр КХЛ Евгений Ромасько в числе восьми судей лиги получил приглашение на Олимпийские игры в Пекине.

— Безусловно, предстоящие Игры — самый важный турнир в моей жизни. И для судей, и для спортсменов попасть на Олимпиаду — огромная честь. Пришло сообщение от ИИХФ, они объявили и попросили несколько дней держать это втайне. Было сказано, чтобы мы не обсуждали это с другими коллегами, с друзьями, не писали об этом в соцсетях, все было достаточно инкогнито. Когда все это опубликовали официально, и все появилось в прессе, получил огромное количество поздравлений от друзей и коллег. Сколько бы арбитру ни было лет, какие бы матчи он ни судил, Олимпиада есть Олимпиада. Это вершина айсберга, это то, к чему многие идут всю жизнь, и не все доходят, — цитирует Ромасько сайт КХЛ.

— Что круче — российская команда или российская бригада судей в финале Игр?

— Этот вопрос звучит достаточно часто, всех очень интересует, что мы испытываем, когда сборная России попадает или не попадает в финал (улыбается). Конечно, я родился в этой стране, я — патриот, и, когда смотрю по телевизору любой вид спорта, всегда болею за страну, в первую очередь. Но если у сборной не все получится, российские арбитры — и мои коллеги, и я, в том числе — могут получить шанс отработать финал. Это палка о двух концах. Что для сборной не очень, для нас хорошо.

— На Олимпиаду поедут восемь арбитров из КХЛ. Насколько такое большое представительство от лиги — плюс для самих судей? Или во время работы на международных турнирах вы не пересекаетесь?

— Если обратить внимание на последние международные турниры — отмененный МЧМ, чемпионаты мира в Риге и Братиславе — мы практически одной группой судей идем в этом олимпийском цикле, включая арбитров из Северной Америки. Мы с ними не раз общались, встречались на разных турнирах, работали огромное количество матчей вместе. Практически с каждым, кто едет на Олимпиаду, я уже работал не один матч. С некоторыми даже довелось судить в Северной Америке. Мы друг друга хорошо знаем и неплохо общаемся. Когда мы были в «пузыре» в Риге, сложилась теплая дружеская атмосфера — поддерживаем друг друга в победах и неудачах. Это как одна семья. Мне кажется, ИИХФ всегда так делает — они стараются подбирать ребят, вести их до Олимпиады одной группой. По дороге кто-то отсеивается, кому-то не удается дойти до финальной стадии, но, в основном, это сформированный коллектив.

— Роман Гофман и Глеб Лазарев уже работали на Олимпийских играх. Не интересовались у них о специфике турнира, атмосфере?

— Конечно, спрашивал у ребят, но если есть какой-то международный опыт, то понимаешь, как вся процедура проходит. Это не большая разница, если сравнивать с тем же чемпионатом мира. Может быть, ответственность выше — выходя на лед, понимаешь, что играют команды, которые заслужили показать себя на Олимпийских играх. Это уже другой уровень ответственности. Но и на чемпионате мира напряжение тоже велико, несмотря на то, что проходит ежегодно. Думаю, все, в принципе, близко. Какие-то нюансы есть, в этом году, тем более — атмосфера, связанная с пандемией. Наверняка «пузырь», который они пытаются создать в Китае, будет намного плотнее и жестче, чем в Риге. Учитывая то, что молодежный чемпионат мира пришлось отменить, думаю, все будет намного строже.