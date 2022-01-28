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Сегодня, 21:25

Антон Слепышев назвал фаворита олимпийского хоккейного турнира

Нападающий сборной России назвал фаворита олимпийского хоккейного турнира
Иван Шитик
Корреспондент

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев, вошедший в состав сборной России на Олимпиаду, рассказал о ходе подготовки к Играм в Пекине.

— Как проходят дни на сборах в Новогорске?

— Тренировка, сон, питание, снова тренировка, теория, видео. Все нацелено на продуктивную работу каждый день. Сейчас начинается третий тренировочный микроцикл.

— Нагрузки высокие?

— Все мы привыкли быть под нагрузкой. Тем более, что каждое лето все хоккеисты испытывают что-то похожее. Хотя сейчас все проходит в более сжатые сроки.

— Какие впечатления от двустороннего матча?

— Я сыграл за «Белых». Андрей Кузьменко молодец, сделал хет-трик, использовался своими моментами. Двусторонку очень важно было сыграть, ведь все приехали в разной форме. Надо было почувствовать ритм, потому что играли давно из-за ковида. Посмотрим видео, разберем эту игру.

— Что нужно сделать, чтобы не проиграть на Олимпиаде так же, как на чемпионате мира в Риге?

— Поражение от канадцев было обидным — всегда неприятно вылететь так рано. Чтобы не проиграть в четвертьфинале, как с канадцами в Риге, не нужно доводить дело до овертайма. И нужно забивать больше. Мы там забросили только одну шайбу. С такой результативностью трудно выиграть в плей-офф.

— Кого можно назвать фаворитами Олимпиады в Пекине?

— Финляндия выглядит серьезным соперником. У них крепкий состав, мы знаем, что система финской сборной здорово отработана. Мы знаем сильные стороны и возможности ряда игроков из других сборных, выступающих в КХЛ, это может помочь.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/01/28/496145.html
Антон Слепышев
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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