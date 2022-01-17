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Сегодня, 19:15

Анисимов присоединится к олимпийской сборной России после карантина

Отдел хоккея «СЭ»
Артем Анисимов.
Фото ХК «Локомотив».

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Артем Анисимов, вызванный в сборную России, не прибыл на сбор из-за коронавирусной инфекции. После выздоровления и окончания карантина он присоединится к национальной команде.

В этом сезоне 33-летний форвард вернулся в КХЛ. В составе «Локомотива» он провел 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) очков.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пекине начнется 9 февраля. Сборная России выступит в группе B, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами.

Артем Анисимов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
ХК Локомотив (Ярославль)
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