Анисимов присоединится к олимпийской сборной России после карантина

Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Артем Анисимов, вызванный в сборную России, не прибыл на сбор из-за коронавирусной инфекции. После выздоровления и окончания карантина он присоединится к национальной команде.

В этом сезоне 33-летний форвард вернулся в КХЛ. В составе «Локомотива» он провел 27 матчей в регулярном чемпионате и набрал 19 (8+11) очков.

Мужской олимпийский хоккейный турнир в Пекине начнется 9 февраля. Сборная России выступит в группе B, стартовая встреча со швейцарцами пройдет 9 февраля. 11 февраля российские хоккеисты сыграют с датчанами, а 12 февраля встретятся с чехами.