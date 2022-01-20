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Сегодня, 21:20

Андронов об играх на PlayStation в сборной: «Я мимо этой темы»

Евгений Петров
Корреспондент

Нападающий олимпийской сборной России по хоккею Сергей Андронов ответил на вопрос, играет ли он на PlayStation в свободное время на сборах.

— Егор Яковлев рассказывал, что играл в футбол на PlayStation с Вадимом Шипачевым. Вы участвовали в подобных матчах?

— Кто из ребят играет, — ответил Андронов. —  Знаю, что кто-то и в сезоне играет — независимо от загруженности и переездов. Я мимо этой темы. Она далека от меня. Наверное, это один из способов общения. Хотя, может быть, лучше даже сидеть и играть в одном номере, чем через интернет. Это один из способов убежать от скуки и тех новостей, которые не нужно читать.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля.

Сергей Андронов
Олимпиада
Сборная России по хоккею
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